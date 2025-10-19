Según informaciones publicadas por el periodista deportivo y arruinador de sorpresas, Fabrizio Romano, El Vaticano F.C. de primera división anunciará en las próximas horas el fichaje del Dr. José Gregorio Hernández, quien por primera vez jugará en la máxima categoría, tras su excelente desempeño en milagros durante su préstamo por clubes de segunda división como Isnotú City, Bayern Sorte y Unión Atlético Maria Lionza.

Romano, el periodista que anunció por adelantado que Julián Alvarez ficharía por el Atletico de Madrid y filtró la noticia de que el hijo de nuestro pasante subpagado no es de él, ofreció más detalles sobre el flamante refuerzo de la Santa Sede: “Here We Go! JGH10 es la más reciente incorporación del Vaticano. En las próximas horas se hará oficial y firma contrato hasta el fin de los tiempos con una cláusula anticlubes de Arabia Saudita, Yaracuy y Cuba. Se espera que sea presentado en la Plaza de San Pedro porque no hace falta ningún chequeo médico, Hernández va a fichar luego de haber sonado por muchísimos clubes que mostraron interés como el Real Madrid o la FC Corte Chimarrera, sin embargo, estos últimos se decantaron por Nicanor Ochoa”, aseguró Romano tras adelantar también que Lamine Yamal habría preñado a Nicki Nicole.