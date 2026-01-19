Joven que se creía millonario por vender a paralelo y comprar a BCV descubre que nunca le cobraron a BCV

Tras la reducción en la brecha cambiaria, el joven Andrés Cardona, quien se creía millonario por vender sus dólares al paralelo y comprar en comercios a tasa BCV, descubrió que su plan no tenía sentido– al igual que sus inversiones en criptomonedas, NFT y flores de la abundancia– puesto que, en realidad, en ningún momento le estaban cobrando a tasa BCV.

“Chamo, tú me estás diciendo que los comerciantes no estaban perdiendo plata y yo mágicamente no estaba duplicando mi dinero?”, se cuestionó Cardona mientras tomábamos sus declaraciones: “Porque en mi mente, yo vendía mis dólares por Binance y cuando iba a comprar me rendía más… ¿pero resulta que los comerciantes inflaban el precio en dólares para cubrir la diferencia cambiaria? No puede ser, ¿o sea que el kilo de pollo no costaba realmente $500? Siento que estoy viviendo una mentira, ¿y por qué ahora hay buhoneros cobrando en tasa bitcoin, tasa Trump y tasa riñón? No tiene sentido, ¿ahora qué hago con los dólares a 1000 que compré el 3 de enero? ¿perdí esa plata? ¿qué pasó con el dinero de mis Comedy Monsters?”, se preguntó Cardona entre lágrimas, antes de sufrir un ACV intentando comprender la economía venezolana.