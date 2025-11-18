Niño traumado tras entrar a cuarto de sus padres y encontrarlos viendo La Casa de Alofoke

Esta mañana, el joven Gilbertico Moreno, de tan solo ocho años, quedó marcado de por vida con un trauma que lo mantendrá en terapia por el resto de sus años. En horas de la madrugada entró por sorpresa y sin tocar la puerta al cuarto de sus padres, donde los encontró en medio de un horripilante acto: viendo La Casa de Alofoke.

Conversamos con el pequeño, hijo único —que él sepa—, quien nos contó sobre el traumático suceso: “Estaba teniendo pesadillas en la madrugada porque mis papás estuvieron escuchando el disco de Beéle para preparar la cena, y esa cosa tan horrible no la puede andar escuchando un niño de mi edad. Entonces decidí ir al cuarto para acostarme un rato con ellos, a ver si me calmaba, porque mañana me toca examen de Lengua y Literatura, y esos diptongos son bien enredados. Lo que no me esperaba es que, al abrir la puerta, iban a estar los dos ahí juntitos, en medio de ese cochino acto que mi joven mente no puede comprender, hipnotizados frente al televisor viendo una cosa llamada La Casa de Alofoke”, detalló el traumado niño, quien aún no sabe que esta Navidad no habrá regalos porque papá le donó todo el aguinaldo a Daniela Barranco.