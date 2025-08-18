Bachaquera desempolva sus mejores licras para salir a comprar Mini Piruetas

La llegada de las Mini Piruetas al mercado está generando un furor, desesperación y urgencia que los consumidores venezolanos tenían años sin sentir, y que le recordó a Glaydemira León su época dorada. Por este motivo, decidió desempolvar sus mejores licras estampadas de la Divina Pastora para salir a bachaquear esta popular chuchería.

Dirigiéndose a los medios de comunicación —que consistían en un pasante con carillas sosteniendo un Xiaomi—, León declaró: “Mi amor, ahora sí llegué fui yo, ¿oíste? Prepárense porque ya desempolvé mis licras favoritas para salir a hacer una colita. Nada de que dos por persona ni que nada. Yo tengo un primo que conoce al chamo que maneja el camión que entrega las bolsas donde empacan los bóxers que compra el señor que reparte las Mini Piruetas, y ya me dijo que me consigue el bulto de 24 baratico. Sin cola ni nada, mi rey, ¿qué te parece? ¿Cuántos quieres? Mira que ya para la tarde se me acaban, príncipe, aprovecha”, aseguró León, mientras le explicaba al reportero que solo acepta tasa euro.