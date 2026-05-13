Cesan las denuncias por cortes de luz porque ya nadie tiene batería

En la mayoría del territorio nacional, la electricidad llega con menos frecuencia que las pensiones alimenticias a Charallave. Sin embargo, las constantes quejas por la falta de luz han cesado porque se hacían en redes sociales y ya nadie tiene batería en su celular para denunciar.

Nuestro imbécil pasante subpagado acudió a Cumaná para entrevistar con papel y lápiz a Gloria Peña, habitante de la zona: “No, chico, de verdad que ya uno no puede ni quejarse porque ni eso nos dejan. La situación es tan crítica que hasta tengo un primo que entregó el chiquito por un powerbank, es arrecho. Dígame la vecina que antes hacía pancartas para denunciar el racionamiento pero como llega de trabajar a las 7 de la noche ya no puede ni escribir porque no se ve nada. Nos estamos organizando entre los vecinos a ver si mandamos a uno en una balsa hasta trinidad para que nos cargue los teléfonos y se regrese, creo que va a ser Tomás el de la calle 2 porque nos cae mal a toditos”, concluyó Gloria, quien espera terminar la carrera universitaria en el 2045 porque estudia en una universidad online.