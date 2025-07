Papá estrena curso de cómo alumbrar bien con linterna para hijos ineptos

Cansado de la ineptitud de “los carajitos de ahora” a la hora de ayudar sosteniendo la linterna durante las reparaciones del hogar, el señor Evelio Linares, padre de tres hijos —y tal vez otro más en Acarigua— desarrolló el curso “Curso Especializado de Linternaje y Proyección Lumino-direccional Focalizada”, dedicado a jóvenes de 7 a 18 años.

El anuncio se llevó a cabo en la sala de conferencias de la licorería “Inversiones LicorMax 2002 C.A.”, donde Linares declaró: “Coño, es que ya los carajitos hoy en día, simple y llanamente, no saben alumbrar bien, vale. O tal vez no les da la gana, debe ser. Por eso me dediqué estos últimos meses a desarrollar un curso especializado que le enseñará a la juventud a ponerse las pilas y a impulsar sus habilidades telepáticas, para que cuando el papá les pida que alumbren bien, finalmente entiendan —a través de la lectura mental— exactamente dónde, cómo y desde qué ángulo tienen que alumbrar cuando se los pidan. Es que, ¿verdad qué bolas, no? Hasta esto hemos llegado: haciendo cursitos y mariqueras para los carajitos. En mi época, uno sabía cómo apuntar bien esa linterna, porque si no te la encasquetaban por esa jeta y punto. Ahorita tienen esa vaina ahí metida hasta en el celular y nada… todo el día usando el aparatico ese, y no pueden ayudarlo a uno bien, ¿ah?”, afirmó Linares, quien ya había cerrado la venta de siete cursos a sus compadres en la “sala de conferencias”, que realmente es el frente de la licorería.