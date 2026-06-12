Las Fuerzas de Defensa de Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Lex Luthor europeo, ejecutaron un ataque aéreo de precisión en la garita de seguridad de un conjunto residencial en Caracas, que tuvo como objetivo neutralizar una flagrante violación de derechos de transmisión perpetrada por Wilmer Pacheco (42) que se encontraba viendo el Mundial 2026 a través de un stream ilegal de TikTok.



Enviamos a la zona de conflicto a nuestro pasante subpagado —quien ha llenado cuanta quiniela existe a ver si puede comer proteína animal este mes —- a conversar con Arquímedes García, el vigilante del turno del mediodía: “Durante el horario nocturno ocurrió el siniestro en las inmediaciones del conjunto residencial Manapire en Sebucán, dejando el saldo de un occiso identificado como Wilmer Pacheco de 42 años, vigilante nocturno, que para el momento de los hechos ocurridos se encontraba viendo clandestinamente el trepidante encuentro entre Corea del Sur y la República Checa a través de la plataforma TikTok desde su dispositivo móvil Tecno Spark Infinix 69e pro max de 43 Mb de memoria, cuando una munición de tipo explosivo impactó contra la cabina de seguridad, alertando de esa manera a todo el vecindario. La lamentable baja de nuestro compañero deja un termo de café, un televisor de modelo culón y un bolígrafo de reglamento totalmente calcinados” concluyó el testigo mientras nuestro pasante peleaba por con él por un cigarro suelto en el lugar de los hechos.