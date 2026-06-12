Sudáfrica demuestra que la Vinotinto no clasificó al Mundial porque no le dio la gana

La selección de Sudáfrica llegó a este Mundial de fútbol con un objetivo claro: demostrar que clasificaron por casualidad. Tras disputar el partido inaugural contra México eliminaron todas las certezas y abrieron más dudas que nunca, pero sobre todo, dejaron claro que la Vinotinto no fue al Mundial porque no le dio la gana.

Conversamos con Oswaldo Roldaño, analista deportivo y experto en gastarse la manutención de sus hijos jugando animalitos, quien nos ofreció una perspectiva detallada y profesional sobre la situación: “Esos cojos de la verga tuvieron más tarjetas rojas que tiros al arco, chico, ¿cuándo has visto tú esta vaina? Y ni siquiera se puede decir que corrían duro, hasta los camarógrafos del estadio Azteca iban más rápido. Y que no me vengan con el calor y que no sé qué, porque en Sudáfrica pega sol parejo. Todo esto me lleva al causante de mi tercer ACV, la bendita Vinotinto, ¡DIOS MÍO! Es que tú ves ese partido y sólo puedes concluir que no fueron porque les picó el culo, ¡7 CUPOS, CHAMO! Es que ni a los paralímpicos clasifican. Qué desgracia de verdad, maldigo al Bocha Batista y a ese grupo de mochos que lo único que saben es meter las pelotas en un prostíbulo”, aseveró Roldaño mientras sufría otro ACV viendo que la selección femenina sí pudo clasificar al repechaje del Mundial.