Kim Jong Un sólo ha podido soñar con ejercer el mismo nivel de poder que tiene Kylian Mbappé en sus equipos, como demostró una vez más durante el partido Francia – Senegal en la Copa del Mundo, donde aprovechó el cooling break para armar las maletas, montarse en un avión hasta Madrid y hacer la cola de migración para visitar a su novia Ester Esposito.

Los medios internacionales no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle por el viaje a Kiki, el único jugador que le da al travesaño dentro y fuera del campo: “La verdad es que a mi lo único que me refresca son los besos de mi querida Ester, así que aproveché que todavía faltaban 4 semanas de comerciales durante el cooling break para hacer un viajecito express para visitarla, irnos de vacaciones por la India, tomar un crucero por el caribe, derrocar la dictadura de Florentino Pérez y volver para ganar el partido. Para los que me critican, les recuerdo que la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo son para los que no tienen talento. El que marca goles hace lo que le dé la gana, papá”, detalló Mbappé, mientras se tomaba unas vacaciones hasta los cuartos de final.