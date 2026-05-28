Se encendieron las alarmas en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) luego de que el astro brasileño, Neymar Jr. se perdiera el entrenamiento de este jueves y fuera trasladado hasta el hospital. Lo que inicialmente se sospechó como una simple rotura de frenillo, terminó con un examen completo de ETS, lo que podría poner en peligro la participación del extremo carioca en el Mundial 2026.

Carlo Ancelotti, seleccionador nacional de la verdeamarelha y connoisseur de garotas, ofreció algunos detalles sobre la delicada situación del futbolista: “Por los momentos no queremos especular nada, sólo me gustaría recordar que Neymar Jr. es un profesional que da el 100% tanto como en el campo, tanto como en la cama y tanto como en el sillón tantrico. Nuestros médicos sospechan que puede ser un VPH, una lesión que aqueja al jugador desde sus inicios en el Santos Sub-12, sin embargo, no creemos que pueda ser algo más grave. Al final del día, los resultados de los exámenes de ETS determinarán si podrá participar en el Mundial o deberá quedarse en cuarentena para evitar una epidemia de herpes, sífilis y gonorrea en el continente. Por mi parte, espero que pueda jugar aunque sea envuelto en papel envoplast”, detalló Ancelotti, mientras se bebía su novena caipiriña de la mañana.