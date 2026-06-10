Esta mañana aproximadamente 40 millones de canadienses descubrieron que ellos también son sede del Mundial de Fútbol 2026 tras escucharlo por casualidad en las noticias donde mencionaron que el país de la hoja de arce y marihuana albergaría los primeros 15 minutos del primer tiempo de un partido entre Uzbekistán y Sudán del Noreste Occidental del Sur.

Conversamos con el canadiense Chad Maplemack, experto en canadienses, quien nos comentó más acerca de cómo se está viviendo este momento en las calles de Toronto: “El gobierno nacional está en estado de emergencia porque tampoco sabían nada y ahora tienen que montar una cesped sobre un campo de hockey para medio resolver. Según me dicen los rumores, lograron contratar al imitador de Justin Bieber para la inauguración, y Drake está en negociaciones dependiendo de la edad de las bailarinas. Aparentemente Justin Trudeau va a salir del retiro para ser el árbitro porque nadie más estaba disponible a última hora, pero ya veremos. La verdad es que todos estamos conmocionados, emocionados y drogados”, detalló Maplemack, mientras la FIFA le embargaba la casa por hablar del Mundial públicamente sin haber pagado la licencia.