Jefe despide a chamo que va ganando en la quiniela de la oficina

En una drástica medida de reestructuración orientada a salvaguardar la dignidad y el ego de los jefes, Ignacio López (52), director de Cambur Pintón Marketing Agency, ordenó el despido inmediato de Leonardo Molina (23), quien a la fecha lideraba la quiniela interna del Mundial de fútbol.

Enviamos a las oficinas de Cambur Pintón a nuestro pasante subpagado —quien no pudo participar en la quiniela porque el dólar de inscripción equivale a 100 meses de su sueldo— a conversar con el señor López para entender el trasfondo del despido: “No puede ser que un carajito que pegó el resultado de Corea contra República Checa basado en que le gusta BTS esté ganándole en la quiniela a un hombre nutrido en los datos futbolísticos como yo, que podría decir de memoria los 25 jugadores convocados por la selección de Camerún en el Mundial del 2002 y que me he quedado en casa jugando FIFA mientras mi esposa sale con sus amigas y su primo que aún no me presenta. Esto no es un asunto personal. Aquí se viene a trabajar, no a humillar a la junta directiva. ¿Cómo nos vemos a la cara mis socios y yo, que todos fuimos estrellas del equipo de fútbol del colegio Nuestra señora de San Cumbres, perdiendo contra alguien que conoce a De Paul solo por ser el novio de Tini?” concluyó López mientras nuestro pasante se robaba unos marcadores de la sala de reuniones para olerlos en su descanso.