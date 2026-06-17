En otro encuentro entre la historia y Lionel Messi, el partido de la noche del martes que enfrentó a Argentina contra Argelia marcó la primera vez que un jugador es expulsado de la competición por el comité disciplinario de la FIFA tras determinar que el astro argentino constituye un peligro al fair play emocional por ser “considerablemente más arrecho que el resto”.



La sanción se ejecutó a través de un comunicado de la Federación Internacional de Fútbol Amañado (FIFA), horas después de que Messi anotara un triplete en su estreno: “Hemos determinado que el ciudadano Lionel Andrés Messi Cuccitini cometió una falta gravísima al artículo CR7 de convivencia pacífica, al ingresar al campo y meter tres goles con su cabello perfecto y su familia envidiable. Este nivel de superioridad abusiva constituye un acto de pasivo agresividad de alta intensidad, que ha dejado a miles de atletas de élite sumidos en cuadros de profunda depresión clínica y crisis de llanto en posición fetal. El fútbol debe ser un espacio seguro, no un recordatorio constante de que tú tienes que usar minoxidil y pedir créditos bancarios mientras un pequeño y autista millonario de Rosario juega como Dios”, concluye el comunicado sospechosamente firmado por un desconocido Chistiano Rolando.