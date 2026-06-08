Florentino Pérez promete ganar el Mundial con el Madrid

Durante la celebración de su reelección como presidente “hasta el dos mil siempre”, el dictador del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció que su principal objetivo para este nuevo mandato será ganar el Mundial de la FIFA con el club merengue.

En una multitudinaria rueda de prensa, Florentino, comandante supremo intergaláctico del club blanco y hermano de Servando, celebró: “¡Y ole tus cojones, macho! Que hemos vuelto a ganar, y ante todo, os prometo que nuestra prioridad como club es el Mundial de este año. Para que nuestra victoria sobre todos los países sea apabullante, también os prometo que gastaremos 500 millones de euros en fichar a Lamine Yamal, viajaremos en el tiempo para traer al Messi de 2012, y acabaremos la guerra en Irán. Ya tengo la bendición del Papa, solo falta que Kylian esté de acuerdo. Ahora, para continuar con la celebración, ¡hemos traído a la novia de Özil!”, concluyó el mandatario antes de perderse en los pasillos de Valdebebas buscando el baño.