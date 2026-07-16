La Asociación de Fútbol (FA) de Inglaterra, segunda más perdedora del mundo después de la FVF, consideró una total falta de respeto que la selección argentina jugara desnuda durante su partido de semifinal del Mundial 2026, por lo que decidió tomar represalias secuestrando a Lionel Messi para exhibirlo en el Museo Británico junto al resto de reliquias que se han robado del mundo.

El presidente de la asociación y dueño varias parcelas en las Malvinas, el Esequibo y Acarigua, Arthur Mohammed Spencer Williams, justificó el secuestro del astro argentino: “Los ingleses amamos el fútbol, tomar té y robarnos pedacitos del mundo, simplemente es nuestra cultura y pedimos que, por favor, la respeten. Messi estará perfectamente cómodo junto a la sección de reliquias Yanomami, que fue el único huequito que le conseguimos porque ya no tenemos espacio. De todos modos, esto lo tienen merecido esos argentinos por hacer trampa durante el Mundial, tenemos evidencia de que Infantino le implantó un chip de control mental a Pitchfork para que no parara ninguno de los dos goles, liberó feromona de Haaland para distraer a Bellingham y de paso metió al Cholo Simeone disfrazado de Tuchel para que le ordenara al equipo defender un 1-0 faltando medio partido”, explicó Spencer Williams, mientras aprovechaba la distracción para robarse el puente sobre el lago de Maracaibo también.