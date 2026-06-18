Histórico: Cristiano Ronaldo le demuestra a sus haters que tenían razón

Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro llegó a este Mundial 2026 con 41 años, cuestionado, catalogado de “acabado”, “dictador” y “ególatra” y acusado de perjudicar a la selección de Portugal. Pero a El Comandante, como leyenda histórica del fútbol que es, le bastó tan solo un partido contra la República Democrática del Congo para demostrarle incluso a sus más críticos haters que siempre tuvieron razón.

Para explicarnos más acerca de esta complicada situación que atraviesa el portugués, conversamos con el analista de fútbol y principal detractor de El Bicho, Javier Londoño, mejor conocido en redes como MessiLoverD10SLaPulga69: “Llegaron como favoritos y terminaron empatados contra 11 niños de Unicef, ¿qué quieres que te diga? De paso, Bruno Fernandes y Bernardo Silva hicieron todo lo posible para que anotara pasándole medio balón en todo el partido y ni así lo logró. Es que te digo, ya Cristiano está acabado, chamo. Es más, siempre lo estuvo, para mí no entra ni en el top 50 de la historia, todo ese poco de goles que tiene fueron pura suerte y ayuda de Florentino. Le dicen Mr. Champions pero no gana un trofeo desde que yo era virgen, y todavía lo soy… porque mi único amor es Messi, pero así de malo es. Se fue para Arabia a llenarse de goles contra criadores de camellos. No como Messi que le metió 3 goles al hijo de Zidane, que es el primer jugador con Down en jugar un Mundial, eso sí es ser el mejor de la historia, papá. Ahí te la dejo, no hace falta ni debatir, ya El Bicho me dio la razón con ese partido que tuvo”, explicó Londoño, mientras abría el muñeco inflable de Messi que le llegó.