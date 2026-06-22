La Vinotinto debutó e hizo historia en el Mundial de Fútbol 2026 al convertirse en la primera selección en ser completamente expulsada de la competición. Esto luego de amordazar a todo el plantel uruguayo en el vestuario, robarse los uniformes y hacerse pasar por el conjunto celeste durante los partidos contra Arabia Saudita y Cabo Verde.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA y responsable de detonar una bomba de 21 kilotones sobre una arepera que pirateó un partido del Mundial, explicó más acerca del asalto: “La realidad es que luego de ambos empates nadie sospechó nada porque Uruguay no juega un buen partido en el Mundial desde que Cristo caminaba entre nosotros. Las alarmas se encendieron cuando los micrófonos lograron captar un “naguebonada” tras el segundo gol de Cabo Verde. A partir de ahí las investigaciones descubrieron que los jugadores venezolanos le habrían puesto chimó al mate del plantel uruguayo para dormirlos con ‘una pálida’, robarles las pertenencias y finalmente sentir lo que se siente jugar en un Mundial. Por suerte, todos los jugadores de la celeste se encuentran a salvo, menos Valverde, a quien se le detectó un leve retraso mental, pero sospechamos que eso es culpa de Tchouaméni”, concluyó Infantino mientras ordenaba ponerle una máscara en la cara a todos los jugadores que no sean patrocinantes oficiales de la competición.