Pelabola sale con chamas con bypass para no gastar en comida

Catalogado entre sus allegados como “tacaño”, “pichirre” o sencillamente “un pelabola”, el joven Luis Ángel Chirinos se considera a sí mismo más como un gurú de la responsabilidad financiera al salir exclusivamente con mujeres que se hayan hecho el bypass gástrico para evitar gastar plata en comida durante la primera cita.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado –como buen pelabolas– asistió al curso “Madurez econo-emocional: cómo hacer el amor con 100 bs en la cuenta” impartido por Chirinos para tomar sus declaraciones: “Todo es cuestión de perspectiva, decirle que no a una bella dama te va a dejar mal parado, como un miserable que no tiene para pagar la hamburguesa triple… El secreto es seleccionar damiselas que se hayan sometido a operaciones de bypass gástrico, balón gástrico o, como mínimo que tengan un certificado psiquiátrico de anorexia, así eliminas el problema de raíz y quedas como todo un caballero después de ofrecerle todo el menú aunque ella no tenga hambre. También recomiendo salir con pensionadas, mujeres con madurez emocional y económica que no tienen miedo en gastarse el bono de guerra invitandote un pastel de chucho”, detalló Chirinos, mientras le quitaba el teléfono a nuestro pasante subpagado como pago por sus lecciones de seducción económicamente precaria.