ICE inaugura Helicoide en El Paso

El cuerpo policial antimigrantes de Estados Unidos, el ICE (y en concreto su unidad de «tortura», el ICET), ha inaugurado en El Paso, Texas, su propio «Helicoide» para tratar inhumanamente a los inmigrantes y, según ellos, «salvar» a EE. UU.

La iniciativa fue llevada a cabo por el sargento Lemon, del ICET, quien ofreció declaraciones a la prensa hispana antes de inaugurar el recinto: «Este Helicoide es una muestra más del liderazgo de nuestro comandante eterno Donald Trump, quien detuvo a Nicolás Maduro para sacarle toda la información sobre cómo ser maldito e implementarlo en Estados Unidos. Por fin tenemos nuestro propio centro de torturas para detener a migrantes indocumentados —a quienes nosotros mismos les dimos los documentos y luego se los quitamos—. Imagínate que ya hasta se nos malograron varios, pero Delcy nos dio unos tips para disimularlo; nada como un buen chavismo a la americana. Ahora solo nos falta una protesta de estudiantes indocumentados o algo así para saciar las ansias», concluyó Lemon antes de ser deportado por su propio subalterno, quien lo vio más moreno de lo normal.