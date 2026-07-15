La figura del fútbol portugués, Cristiano Ronaldo, hizo unas polémicas declaraciones luego de ser eliminado del Mundial, asegurando que “la copa del mundo no es tan importante como la liga árabe que vale más que tres mundiales, pasar el God Of War en difícil y curar el VIH”.

Luego de ahorcar a Vitinha y hacerse una bufanda con su piel, Cristiano ofreció declaraciones ante periodistas ansiosos por hacerlo llorar: “Me voy tranquilo del Mundial, yo no quería esa copa, ya tengo la liga árabe que vale mucho más, también tengo un airfryer que es mil veces más práctico y de paso ya reservé el GTA VI, tú no lo tienes así que calladito, maldito periodista mediocre. De verdad no me importa el Mundial, me importa tan poco que el otro día desperté a Georgina a las tres de la mañana para decirle que no me importa, es demasiado nula esa copa que es prácticamente una Eurocopa pero con Argentina, Brasil, Marruecos, Egipto, Colombia, México y Paraguay, qué asco”, concluyó el Bicho antes de firmar un contrato de 600 millones de euros en el Deportivo Táchira.