Señor se entera de que tiene que pagar condominio después de 10 años viviendo en edificio

Ignacio Ferreño de 59 años, residente en el edificio Ávila Tepuy Morrocoy Pico Bolívar, se encontró con la desagradable sorpresa de que tras vivir 10 años en su apartamento ha tenido que pagar condominio todo este tiempo.

Ignacio dice que no piensa pagar condominio hasta que arreglen las fallas del edificio, y la junta de condominio alega que no puede arreglar el edificio si no tiene el dinero del condominio, sumiendo a la residencia en una espiral sin fin de baldosas rotas, ascensores descompuestos y charcos de pipí de perro, pero este último tiene que ver con que hay vecinos asquerosos y ya.

Sin embargo, Ferreño podría cambiar de opinión luego de recibir una demanda que podría obligarlo a vender su apartamento: “¿El condominio de ese piazo de edificio se paga?, mira, me voy enterando ahorita porque yo pensaba que los vigilantes, la conserje y el pianista de recepción vivían de los pedacitos de torta que les bajábamos en los cumpleaños. Quiero que quede claro que yo no soy ningún malapaga malviviente, si no he pagado nunca el condominio es porque no sabía pero ya mismo me pongo las pilas con eso”, así lo declaró el señor Ferreño quien actualmente roba el wifi de sus vecinos, llena su poceta con agua de la fuente de la recepción y carga su teléfono en los pasillos de la residencia.