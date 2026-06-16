El Instituto Nacional de Testículos Terrestres (INTT) inició esta mañana su gran plan nacional de esterilización de motorizados en todo el país. Con esta iniciativa esperan controlar la reproducción descontrolada de esta especie invasiva, reducir el número de motopiruetas en las vías públicas, reducir los robos, así como reducir los robos en motopirueta.

José Alberto Rincón, presidente del instituto y mente maestra detrás de la revolucionaria idea de pedir “licencia de conducir” a los motorizados, ofreció más detalles acerca de la iniciativa: “Queremos recordarle a todos los venezolanos, guatireños y motorizados que esta iniciativa es 100% gratuita, es decir, sólo tienen que pagarle su respectiva matraca a los médicos integrales comunitarios de turno si quieren que su motorizado se salte la cola y lo esterilicen de una vez. Al mismo tiempo, no nos hacemos responsables por cualquier amputación involuntaria, recuerden que el personal de salud se entrenó con 15 minutos de ChatGPT. De igual modo, este procedimiento no duele, así que no tengan miedo de colaborar trayendo cualquier motorizado cacri que se encuentren en cualquier parada de mototaxi. Recuerden que estamos ayudando a combatir la sobrepoblación vial, así como restaurando la fauna natural de las autopistas, donde no se pueden realizar motopiruetas porque sólo está permitido cometer infracciones viales si manejas una camioneta Toyota del año y tienes al menos tres escoltas” explicó Rincón mientras los médicos integrales comunitarios accidentalmente le aplicaban la eutanasia a un motorizado que encontraron echándole los perros a una vendedora ambulante.