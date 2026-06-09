Chavismo hace intercambio de barajitas para llenar marcha

Lo que queda del chavismo luego de su separación con el chavismo originario, el chavismo madurista, el chavismo nueva generación y Venezuela en general, ha tomado medidas desesperadas para disimular su paupérrima capacidad de convocatoria incluyendo intercambio de barajitas en sus marchas para que alguien vaya.

El dirigente estudiantil chavista, Morangel Chinchilla, quien jamás ha estudiado, dió el anuncio desde un live en la Plataforma Patria: “Estábanos (sic) hablando los dirigentes chavistas para hacer intercambios de barajitas en las marchas, y también poner puestos de repartición de latas de sardina con gorgojos y/o gargajos para motivar a la juventud a venir a nuestras marchas manquesea (sic) pa’ la fotico. Aquí con los compatriotas cooperantes imprimimos ya barajitas de Lionel Metsi, de Santero Ronaldo y Kylian Mbapié para que rellenen esos álbumes por orden de nuestro comandante galáctico Chávez y su sargento obrero sideral Nicolás Macduro. Del equipo pitiyanqui no imprimimos nada porque están quitándonos la soberanía desplazando a los hermanos cubanos, rusos, iraníes y turcos de sus puestos de trabajo, ¡el que se mete con Venezuela se seca!” concluyó Chinchilla antes de secarse y caer al suelo porque no tiene agua desde hace un mes.