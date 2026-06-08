Mario Silva denuncia que el chavismo lo está obligando a trabajar

El que durante años fuera propagandista del chavismo en televisión estatal financiada por los venezolanos, Mario Silva, recientemente fue desvinculado del gobierno de Delcy Rodríguez y se ha visto en la dolorosa labor de denunciar que el chavismo lo está obligando a trabajar.

Durante la transmisión de su nuevo programa de YouTube “Apuñalado por detrás”, Silva denunciaba la terrible situación: “Me pagaban por jalar bolas y cuando dejé de jalar bolas me dejaron de pagar, ¡Terrible, esto tiene que ser una operación secreta de la DEA, la CIA y Walt Disney! Y además me dejaron de pagar la pensión usándola como un mecanismo de control social, debo ser el primero que sufre esto en Venezuela. Pero eso no es lo peor de todo, sino que como no ahorré ni un poco de la mesada de Maduro ahora me veo en la humillante necesidad de trabajar, ¿Cómo voy a ser un buen socialista si tengo que trabajar?, es como pedirle a un vigilante que no fume o a una prostituta que no coja diputados. Están normalizando chambear y eso es antirrevolucionario, ¡ya ni ser un mantenido se puede, compadre!, así que les quiero pedir que me donen dinero para seguir echándome aire en las bolas a el Paypal, Binance o banco suizo en pantalla, pero nada de Bolívares, yo no quiero esa asquerosa moneda de pobres, ni que fuera un muerto de hambre” concluyó Silva ante la cámara de su Tecno Spark 7 plus ultra X edición Elías Jaua.