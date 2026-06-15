Publicidad del cooling break es interrumpida por partido de fútbol en el Mundial

Los ojos del mundo están en un solo lugar: las publicidades del cooling break del Mundial de Fútbol, las cuales recientemente han sido interrumpidas brevemente por unas personas jugando fútbol.



Aprovechando una pausa de hidratación de 900 minutos de publicidad, Rafael Torbes, oriundo de Coro y fanático de la selección de Corea, comentó: “Chamo, pasó algo loquísimo: estábamos viendo el cooling break como siempre y de repente pusieron un juego de fútbol. ¡Más fino! Yo creo que tiene potencial esto de mostrar pequeños partidos de fútbol en medio de la publicidad. Pero creo que va a ser al revés: de tanto cooling break va a tocar un warming break y ahí van a aprovechar para poner más anuncios; seguro para el próximo Mundial también nos van a meter la merienda, el break de estiramiento y, en vez de un juego de dos tiempos, vamos a terminar viendo partidos de fútbol de 9 innings. ¡Maldita sea! Mejor veo el Mundial del 2006 en DVD”, concluyó Torbes antes de que su declaración fuera interrumpida por otra publicidad.