La Institución de Coñacear Extranjeros (ICE), confirmó que tiene funcionarios encubiertos vigilando todos los pasillos de condimentos, tiendas Ross y eventos de soundcar de Estados Unidos, ya que los latinos son los únicos que frecuentan esas zonas.

Disfrazado exactamente como un gringo cree que se visten los latinos, con camisas floreadas y sombreros de paja, el agente John Jake Smith Smithers reveló la operación a la prensa: “Estamos en una misión secreta para capturar latinos aquí en el pasillo de los condimentos, un gringo de verdad con papeles jamás compraría un condimento más allá de azúcar o ketchup, por lo que podremos identificar inmediatamente quién es un miembro del Tren de Aragua y quién no. Una vez lo tenemos identificado lo forzamos a pronunciar ‘Worcestershire’, esa no falla, si no lo dice bien, lo mandamos de una para el Salvador a comer arroz con arroz el resto de su vida para que aprenda a no huir de crisis humanitarias la próxima vez que su país sea violentamente destruido”, concluyó el agente quién no se explica cómo desde que deportó a todos los latinos de su vecindario el kilo de aguacate cuesta 6 mil dólares.