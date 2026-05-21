“Estados Unidos no necesita bombardear Cuba, ya ese país no se puede joder más, si le lanzas una piedra ayudas a reconstruir un edificio, es como Maracay”, declaró esta mañana el presidente de Estados Unidos y Venezuela, Donald Trump, tras la inculpación de Raúl Castro.

“No vamos a intervenir militarmente en Cuba, nuestros aviones, los mejores del mundo, no pueden hacer nada que el comunismo ya no esté haciendo. Raúl Castro destruyó tanto Cuba que básicamente nuestro plan es que él mismo termine jodiéndose porque es lo último que le falta por dañar”, declaró Trump luego de que el Departamento de Justicia pidiera cárcel para Raúl Castro por uno de sus trece mil crímenes. “Para la captura o eliminación del exdictador cubano ya contamos con varios agentes en el campo, evidentemente la brisa, pero también está el sereno, la gripe esta que está dando y como no, el agente hipertensión, que seguro la tiene porque es el único en la isla que puede permitirse un plato de chicharrón todos los días”, agregó Trump, que somete a la isla comunista a una gran presión porque le revisa los mensajes a Delcy Rodríguez y no la deja hablar con cubanos.