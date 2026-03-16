Usuarios del Metro de Caracas no distinguen entre paro de transporte y un lunes cualquiera

La ciudad de Caracas amaneció este lunes en un paro de transporte que colapsó varios sectores de la capital. Sin embargo, los usuarios del Metro de Caracas reportaron que el sistema de transporte subterráneo se mantiene funcionando con completa normalidad, presentando retrasos, estaciones colapsadas e incendios en los vagones como de costumbre.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba en la estación Palo Verde —donde actualmente vive en un closet de mantenimiento— para tomar las declaraciones de Eugenio Landaeta, usuario del metro: “Yo sí escuché que el paro de transporte iba a afectar el metro pero la verdad, así honestamente, yo lo veo igual que siempre. Hombro con hombro, espalda con espalda y hasta ano con ano, tú sabes cómo es. El típico retraso por culpa de un vagón del metro que se lanza a las vías para acabar con su sufrimiento, la típica estación que hace combustión espontánea, y obviamente el típico miliciano pasando la pea en la entrada. Igual, aquí reflexionando, espero que los transportistas logren llegar a un acuerdo porque es una situación complicada. Ellos necesitan aumentar el pasaje para poder mantener las camioneticas, el problema es que a la gente le pagan con una bendición y un latigazo, entonces nadie tiene con qué, porque al final no hay plata por ningún lado”, detalló Landaeta, mientras aplastaba a 4 señoras de la tercera edad para poder entrar en el único vagón que ha llegado en todo el día.