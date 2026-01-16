Joven sube foto comiendo McFlurry de concha de plátano para recordar el 2016

Se une a la tendencia de subir fotos del 2016 el joven Leandro Villamizar, un caraqueño que romantiza la hermosa época de fuerte escasez en Venezuela publicando un recuerdo de cuando su desayuno de la semana fue un McFlurry con concha de plátano rostizada para calmar el hambre.

El joven —que ganó la fama de enchufado por poder comprar helado en plena crisis— dió contexto de su publicación en el caption de la foto: “Que bellos momentos vivimos en el 2016, esta foto es mi favorita de cuando me gasté los ahorros en un helado y lo decoré con lo que tenía en la nevera: una concha de plátano que mi mamá iba a mechar más tarde para el almuerzo. De verdad que boté la casa por la ventana ese día, tuvimos que comer yuca con puré de yuca y ensaladita de yuca el resto del mes para recuperarnos, en vez de la usual yuca con tajada de mango. Pero les voy a decir algo, valió la pena porque uno no puede vivir de pura yuca y agua, de vez en cuando hay que disfrutar la vida y alocarse un poco así tengas que pasar el resto del año con el mismo limón como desodorante” concluyó el joven quien ahora vive en Berlín y más nunca quiere ver un plátano en su vida.