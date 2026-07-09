París se declara en estado de emergencia en caso de que pierda Francia y en caso de que pierda Marruecos

Ante la alarmante posibilidad de una derrota de Francia en el Mundial, o peor aún, una derrota de la selección de Marruecos, la ciudad de París se declaró esta mañana en estado de alarma por el partido mundialista. Con una completa militarización en la metrópoli parisina, el gobierno espera que los cuerpos de seguridad puedan contener los inevitables disturbios que ocurrirán sin importar el resultado.

Así lo explicó el alcalde de París, Emmanuel Gregoire ante las cámaras del canal del estado francés Vetevé: “Tomamos esta decisión porque somos conscientes de que si gana Francia, muchos franceses van a salir a las calles a celebrar quemando carros y los marroquíes van a salir a las calles a protestar quemando carros. Por otra parte, si gana Marruecos, los franceses van a salir a las calles quemando carros y los marroquíes van a salir a las calles quemando carros. También queríamos prepararnos ante la posibilidad de que le saquen tarjeta roja a un jugador, porque la gente saldría a las calles a protestar quemando carros. De igual forma, estamos preparados por si el partido se va a penales, porque la gente saldría a la calle a quemar carros”, confirmó Gregoire, mientras equipaba a la policía de la ciudad con los baguettes más duros de todo el país en caso de que sea necesario usar la fuerza.