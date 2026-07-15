El comentarista de fútbol argentino y autor de fan fictions de Messi, Mario Giraldo, reveló durante el análisis previo al juego entre Argentina e Inglaterra que durante una noche de coito con una mujer que no era de su agrado, empezó a imaginarse todos los goles de Messi con la camiseta de la selección para tener un orgasmo más rápido.

La impactante revelación fue dada a conocer durante la transmisión del programa de análisis imparcial MessiTotal, donde Giraldo afirmó: “Che, descubrí que pensar en los goles de Messi no solo me hace llegar más rápido, sino que también me vuelvo multiorgasmico, puedo acabar pensando en cada gambeta de cada gol, en cada Champions, en cada balón de oro, ¿viste? A día de hoy, ponele, he embarazado accidentalmente al menos a 80 mujeres distintas por pensar en Messi levantando la copa del mundo. Es impresionante, indescriptible, absolutamente divino y completamente celestial”, detalló Giraldo, quien descubrió la misma técnica que utiliza Cristiano Ronaldo pensando en sí mismo.