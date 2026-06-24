Callando bocas: Cristiano hace doblete a la selección de 5to año B del liceo Pedro Gual

Cristiano Ronaldo le calló la boca a todos sus críticos como mejor sabe: con goles. El portugués firmó un doblete ante la selección de 5to año B del liceo Pedro Gual, dejando mudos a quienes lo daban por acabado. ¿Lo mejor? Se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en seis ediciones del intercolegial de Guacara.

Aunque algunos obtusos cuestionan que el conjunto prepúber es un rival sencillo, Cristiano dejó claro que nada más alejado de la realidad: “Todo el que sepa de fútbol sabe que, hoy por hoy, los equipos del liceo Pedro Gual están al mismo nivel, e incluso superior, que selecciones como Francia, Argentina o Alemania. ¿Cuántos jugadores profesionales han levantado el trofeo Intercolegial de Guacara? Ninguno. Si lo gano yo seré el mejor de la historia, indiscutiblemente. Por eso mi verdadero sueño siempre ha sido mostrarle a todos de qué está hecho el Bicho, levantar esta prestigiosa copa de plástico y celebrarla por todo lo alto. Para mí el Mundial está desprestigiado, lo gana el equipo que mete más goles y no el que tiene mejores recopilaciones de aura en TikTok”, afirmó El Comandante antes de reventarle los meniscos a todo 4to año C.