Ancelotti pone a Endrick como enfermero titular de Neymar

El director técnico y figura paterna de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció de cara al enfrentamiento contra la selección de Escocia que el joven delantero Endrick asumirá su primera titularidad como enfermero de Neymar Jr.

Durante la concentración de la Canarinha, rodeado de periodistas, prepagos y prepagos periodistas, se le preguntó al técnico italiano sobre Endrick, a lo que respondió: “¿Hendrick? Aquí no hay ningún Hendrick. El único Hendrick que conozco es el de Somos Tú y Yo… ¿Endrick? ¡Ah, ese Endrick! Sí, hemos evaluado las condiciones de Henry y determinamos que su mejor posición en este Mundial sería en el área de la salud. Es un joven con mucha precisión, que le servirá para inyectarle diclofenac en los glúteos a Neymar Jr. Y también es muy veloz, que será de mucha utilidad para ir corriendo a una farmacia cuando Neymar necesite un Alka Seltzer para la resaca. Si el chico demuestra su valor, y acepta su rol, para las siguientes rondas podemos considerar ascenderlo a aguador principal del equipo”, concluyó Carletto mientras le volteaba el bolso a Endrick.