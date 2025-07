Sin duda las mascotas son los animales que mejor se han adaptado para sobrevivir entre los humanos, así lo hizo Lotso, un hermoso chihuahua que aprendió a decir “mamá” a su dueña para que su abuela dejara de pedirle nietos.



Carmen Marín, la abuela de Lotso, no pudo ocultar su emoción: “De tanto pedírselo al destino por fin se me dió, tengo un nieto catirito y peludo como un coco, se llama Lotso y ya pronto mi hija lo va a inscribir en el kinder. Esta mañana yo andaba con una lanzadera de puntas de que se le iba el tren a mi hija y de repente veo una cosa peluda que le dijo ‘mamá’, yo no aguanté la emoción, de una me paré a hacerle 15 arepas y una olla de caraotas porque ningún nieto mío va a andar pasando hambre, y ese comió hasta no poder, hasta salí a comprarle unos dulcitos de guayaba para que se ponga grande y fuerte como su abuelo” concluyó doña Carmen mientras le tejía un hueso a su nieto.