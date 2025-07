Papá reforma la casa en una tarde tras confundir Rockstar con jugo de tamarindo

Ricardo Colmenares, padre de 4 hijos, cabeza del hogar y dueño del corazón de docenas de señoras del Cafetal, logró remodelar por completo su casa en una tarde, incluyendo el baño, la cocina, los cuartos y hasta un nuevo salón de bolas criollas, tras confundir su jugo de tamarindo de la tarde con una exquisita y energética lata de Rockstar.

Conversamos con el recién energizado Colmenares, quien nos comentó más acerca de esta frenética tarde de martillar clavos y echar serrucho: “¡Tenía años que no me sentía tan joven! Normalmente me tomo mi juguito de tamarindo, y si me siento jocoso, o de guayaba por las tardes, pero esta lata de Rockstar para mí es un antes y un después. En apenas unas horitas le cambié la corona del baño y le monté un televisor de 42” para ver fútbol mientras me baño, le instalé una campana nueva a la cocina y un equipo de sonido con woofer a la nevera para escuchar salsita sabroso mientras preparo la sopa de lentejas con higado encebollado, monté literas en todos los cuartos para que los primitos de los chamos se queden durante las vacaciones y convertí la sala de lavado en un salón exclusivo de bolas criollas con piso de madera de arce, luces de neón y cuatro mesas fijas de dominó con cooler para el cocuy y, obviamente, para el Rockstar”, aseguró Colmenares, quien después de la tarde de hoy probablemente reciba un aumento, un bono en el trabajo y se jefe le lustre los zapatos por su eficiencia tras beber Rockstar.