Mujer de 28 años todavía se considera en etapa de embarazo precoz

Lágrimas, estrés y gritos por no “tener cuidado con una vaina” retumbaron esta mañana el hogar de la familia Sulbarán cuando Alejandra, la chiquita del hogar —con 28 años cumplidos hace apenas 11 meses— descubrió que estaba embarazada. Según su familia y comunidad médica, esto es considerado como un embarazo precoz debido a su condición de estar vulgarmente “pelando bolas”.

Conversamos con la señora Mildred Arteaga, madre de la víctima del coito consensuado, quien entre lágrimas declaró: “Coño chico, yo siempre le dije a Ale que no me importaba que andara de sinvergüenza siempre y cuando se cuidara, que se protegiera, a menos que fuera con un enchufado que nos sacase de esta pobreza. Pero no, la carajita está tuvo que venir y quedar preñada de un pelabola. Eso es un embarazo precoz de aquí a Pekín, no tienen casa, no tienen carro, no tienen pero ni para adoptar un perro, como hacen las parejas de ahora. El chamo lo que trabaja es como ingeniero industrial en una empresa gigante donde le pagan $30 semanales y la mantenida esta está en su noveno año de comunicación, ¿has visto tú? Nos va a tocar comprarle un bate y llevar ese feto hasta Dominicana a ver si lo fichan las grandes ligas por lo menos”, explicó Arteaga, mientras le echaba mantequilla a los pasamanos de las escaleras de su casa.