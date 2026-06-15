Domingüire No. 374: Mundial de Fútbol

La gran fiesta del fútbol contagia con su espíritu la portada de la Domingüire por el inicio del evento del año — el cual no podemos mencionar porque sino Gianni Infantino nos manda sicarios —, sin embargo, dentro de esta edición si violamos todas las leyes de copyright para obligar a los abogados a comprarla.

También te incluiremos una guía hooligan para ser una carga para la sociedad, a ser un buen jefe durante el mundial y no preguntar estupideces ni convocar reuniones durante los partidos, y además te ayudaremos a reinventarte para que enamores a la que te ghosteó o tiene muy precarios servicios básicos.

¿Qué estás esperando?, canjea ya tu álbum de fútbol por la Domingüire de esta semana y no te pierdas nuestro análisis a profundidad del partido Haití vs Bosnia y Herzegovina.