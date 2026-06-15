Hora del almuerzo de oficina se extiende 90 minutos más la prórroga

La productividad laboral recibió un duro golpe en todo el continente por culpa del Mundial de Fútbol, como se evidencia en las oficinas de Soluciones Contables González&Ramírez&Pérez&Pérez C.A., donde la hora del almuerzo se extendió a 90 minutos, más el medio tiempo, más la prórroga, más otros 90 minutos por la “merienda”.



Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba pidiendo dinero en la entrada de la torre de oficinas para entrevistar al señor Alberto Sequera, quien aprovechó el cooling break del partido para declarar: “Mire, de aquí hasta el 19 de julio lo único que vamos a contar en esta oficina son los puntos en la quiniela; por lo demás, todas las responsabilidades laborales están a cargo de ChatGPT, ¿oyó? Es de conocimiento público y notorio en cualquier empresa seria y que se respete, que durante el Mundial los empleados tenemos derecho a llegar 90 minutos tarde, 90 minutos para el cafecito de la mañana, 90 minutos de almuerzo, 90 minutos de merienda, 90 minutos en el baño y salir 90 minutos antes, sin contar prórrogas, medios tiempos, tiempos extra o penales. Todo esto, por supuesto, dependiendo de la cantidad de partidos en el día, ¿verdad? De repente, si acaso, podemos atender una llamada o un correo durante estos cooling breaks de media hora que tenemos este año, pero hasta ahí, todo lo demás es considerado explotación laboral”, detalló Sequera, mientras toda la oficina apostaba la quincena en un Arabia Saudita – Cabo Verde.