Pareja planea tener un bebé para quitarle la arepa debajo del brazo

La fuerte crisis que está atravesando el país obligó a José Daniel Arteaga y Valentina Rojas, una pareja de treintañeros, a tomar la difícil decisión de planificar un embarazo económicamente precoz para tener su primer hijo, aprovechar que viene con la arepa debajo del brazo y arrebatarsela en cuanto antes.

Conversamos con José Daniel Arteaga, sostén económico del hogar con sueldo siendo explotado como asistente virtual, quien nos comentó: “Hermano, tener un hijo es una decisión muy difícil que estuvimos meditando durante mucho tiempo, pero al final tú sabes que el muchacho nace con la arepa bajo el brazo, ¿y tú sabes cuánto tiempo tenemos sin comernos una reina pepiada así con todo? Ya estamos hartos de desayunar arepa con huevo, arepa con queso rallado y arepa con chimó. En este punto de nuestras vidas, con la madurez necesaria, decidimos que es mejor pañales todos los días con tal de probar ese exquisito manjar lleno de sabor”, explicó Arteaga quien además planea montar una arepera a base de parir muchachos.