INTERESADO: RRHH denuncia que empleado solo trabaja por el cochino dinero

Para las oficinas de recursos humanos lo único imperdonable es la avaricia, la codicia y no poner dinero para el compartir. Es por esto que Gloria Carrizales, jefa del departamento de RR.HH de Inversiones Soluciones Electrónicas y Contables C.A, despidió y denunció al joven Andrés Mendoza luego de preguntar cuando pagaban tras 6 meses de atraso en la nómina.

Directamente desde los calabozos en donde opera esta compañía que se enorgullece de ser “una familia”, Carrizales nos ofreció más detalles acerca del despido: “Este tipo de conductas parasitarias son absolutamente inexcusables para nosotros, por eso nos vimos obligados a sonar las alarmas denunciando públicamente, porque no basta con despedirlo sin paga, liquidación ni carta de libertad, sino que ningún otra empresa o terrateniente puede volverlo a contratar más nunca. No porque no queramos, sino porque sería una maldad que contraten a una persona tan miserable y malagradecida, que sólo piensa en el cochino dinero y en su asquerosa quincena a sabiendas que lo más importante en una empresa es que el jefecito esté bien. La verdad es que no puedo ofrecer más detalle sobre esta lamentable situación, pero les puedo asegurar que los grilletes no se los vamos a quitar” afirmó Carrizales mientras presumía su colección de látigos para motivar a la familia ISEC C.A a trabajar 24 horas diarias.