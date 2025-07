Situación económica obliga mamá que decía “esta casa no es hotel” a cobrar por dejar la casa sola

Cada vez más vuelven las costumbres de la crisis chavista tapada temporalmente por el boom del lavado de dinero, las remesas y los OnlyFans responsables del 70% del PIB del país. Así lo vive Doña Gloria, una madre de Maturín que tras años diciéndole a sus hijos que su casa no es hotel, por fin lo aceptó y empezó a cobrar por dejar la casa sola.



Contando los pocos dólares que sus hijos lograron reunir para disfrutar de su vida sexual, Gloria presumía frente a sus amigas de la cuadra: “Esta casa no es hotel, es un hotelazo ¿oyó?, y yo sé que para algunos parezco una alcahueta, pero yo me siento como una empresaria que sigue apostando por el país. Empecé cobrándole al mayor, Mateo, y luego se fueron sumando mis otros 8 hijos, ya casi ni paso tiempo en la casa pero no me importa porque estoy gozando mis riales. Pero no pienso quedarme de brazos cruzados, ya tengo planes de expansión como convertir el garaje en una habitación temática de Caso Cerrado y montar un kioskito de lubricante, condones y choconut casero por kilo en la recepción” concluyó Doña Gloria, quien actualmente es abuela de 95 retoños de madres distintas.