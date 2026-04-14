Simeone presenta la primera formación 11-0-0 en la historia de la Champions

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego “Cholo” Simeone”, presentó el día de hoy la primera formación 11-0-0 en la historia de la Champions League, con los 11 jugadores metículosamente colocados bajo los tres palos para enfrentarse al F.C. Barcelona en el partido de vuelta por cuartos de final de la competición europea.

Luego de que la prensa española le preguntara 874 veces si Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo, el Cholo se tomó el atrevimiento de revelar un poco acerca de su revolucionaria estrategia: “No nos preocupa quedar en fuera de juego contra el Barça porque la realidad es que no vamos a atacar, ¿viste? Ni siquiera vamos a plantar el autobús atrás, vamos a construir el muro de Berlín en el arco. Los once jugadores amarrados uno al lado del otro, con Oblak acostado encima de ellos para terminar de tapar arriba. Además, minamos todo el campo con ayuda de la guerrilla Colombiana para que ningún delantero se acerque a nuestro campo de juego y hasta consideramos darle un dinero al árbitro para que les saquen roja, pero no hará falta si Araujo juega de titular”, confesó Simeone, mientras crucificaba a Sorloth en la arquería para asegurarse de que no se moviera.