La Federación Venezolana de Falsas esperanzas (FVF) continúa su esfuerzo por restaurar la fe de los fanáticos vinotinto tras quedar eliminados —como siempre— de las clasificatorias al Mundial. Para lograrlo, organizaron un energético partido amistoso contra la selección de Burkina Faso, quienes fueron los únicos que aceptaron el pago a tasa BCV.

El clásico intercontinental se llevará a cabo en la cancha de fútbol del Colegio José Gregorio de la Chinita del Valle, en la ciudad de Maracaibo, según explicó el presidente de la FVF, Jorge Giménez: “Sabemos que será difícil, pero con este clásico contra Burkina Faso queremos recuperar la fe y la esperanza de toda nuestra fanaticada que nos ha apoyado en las malas, en las malas, en las terribles y también en las peores. Tanto los que han disociado completamente por nuestra culpa, como los que se engañaron a sí mismos creyendo que Soteldo parándose sobre el balón era arrechísimo. Ya los muchachos de Burkina Faso vienen en camino dispuestos a darlo todo contra nuestra remolacha mecánica, gracias a Dios aceptaron venir de contrabando en un buque transatlántico porque no nos queda más presupuesto, lo gastamos todos en las camisetas del mundial al que no vamos a ir” concluyó Giménez, quien apostó en CasinoPonziOnline que Burkina Faso ganaría 7-0.