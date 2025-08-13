Chamo alternativo que se dejó el bigote es capturado para cobrar recompensa de 50 millones de dólares

El mullet, el bigote y la manipulación emocional están en boga entre los alternativos, pero —gracias a Dios— no todos pueden lucir este estilo con olor a ropa de viejo. Este fue el caso de Enrique Andrés Colmenares, un joven que pretende ser fanático de Virginia Woolf, los bigotes dictatoriales y Wes Anderson solo para coger, y terminó capturado para cobrar la recompensa de $50 millones por Nicolás Maduro.

Recluido en la prisión de Guantánamo junto a otros 700 alternativos, salseros y conductores de Encava que confundieron para cobrar la recompensa, Colmenares aprovechó su derecho a una llamada para contar su historia: “Bro, yo sólo quiero aprovechar este espacio para decirle a todos los hombres que no vale la pena. Uno piensa que con bigote se va a ver como Henri Cavill o tal vez Pedro Pascal, para ser más realista, pero al final solo pareces Henri Falcón. Estar aquí detenido porque me confundieron con Maduro no es ni siquiera la peor parte, porque no hay un día en que los guardias aquí no me griten ‘Señor cara de papa’ o ‘Borat’ como si fuese un comentario original. Por favor, pónganse en mis Adidas Samba y entiendan que el bigote no es la solución”, aseveró Colmenares mientras se secaba las lágrimas con su totebag de Mubi