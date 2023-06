Miles de venezolanos se ven obligados a pagar Youtube Premium para no ver la publicidad de Capriles

En un nuevo episodio de la guerra de candidatos para las primarias de oposición, miles de venezolanos han decidido pagar la suscripción de Youtube Premium para evitar ver la publicidad de Henrique Capriles, quien ha inundado la plataforma con sus mensajes de unidad, reconciliación y esperanza, que le interesa al un minúsculo porcentaje de la población quienes son los que no saben que Youtube existe porque están muy ocupados viendo Antena 3 o en la cola de la pensión.

“Es insoportable, cada vez que quiero ver un video me sale el carajo con su gorrita hablando paja, como si fuera el salvador de Venezuela. Ya no aguanto más, prefiero pagar los 12 dólares al mes que escucharle su cantaleta. Es una tortura psicológica, peor que escuchar a Maduro cantar o bailar reggaeton con tu mamá”, aseguró Eduardo Garcés, nuevo usuario de Youtube Premium por obligación.

Según fuentes extraoficiales, Capriles habría invertido cientos de miles de bolívares en su campaña publicitaria en Youtube, con el fin de posicionarse como el líder de la oposición, candidato presidencial para las próximas elecciones y político que será aún más odiado cuando pierda por paliza. Sin embargo, su estrategia parece haber tenido el efecto contrario, pues ha generado el rechazo de la mayoría de los usuarios del servicio de videos de Google.

“Yo no sé qué se cree ese tipo, que con sus anuncios va a convencer a alguien, como que cree que estamos en 2013. Lo único que logra es que la gente lo odie más y lo bloquee. Yo ya instalé un adblocker y un antivirus por si acaso. No quiero que venga a decirme dizque hay que bailar salsa o a mandarme a romper otra cacerola”, dijo Roberto Uzcátegui, otro usuario de Youtube que ahora recibirá las bondades de no tener propaganda de ningún candidato en sus videos de Luisito Comunica.