Vinicius Jr. se solidariza con Delcy

El astro brasileño y estrella del Real Madrid, Vinicius Jr., está más que familiarizado con el tradicional racismo de la cultura española, por lo que inmediatamente se solidarizó con la dictadora interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de que Carlos Baute la llamáse “mona” durante una concentración de venezolanos en Madrid.

Vinicius aprovechó la rueda de prensa antes de su partido contra el Monagas F.C. para hacer un llamado a la consciencia: “Puede que Delcy sea una dictadora, pero Mbappé también lo es, y no por eso merece que lo insulten partido tras partido sólo por el color de su piel. Creo que este país tiene muchas cosas buenas, pero también muchísimas cosas malas, como los jugadores del Espanyol o la cultura racista que predomina hasta el día de hoy. En mi humilde opinión, no existe ninguna violación de los derechos humanos que merezca un comentario tan lamentable como el que emitió Carlos Baute. La pudo haber atacado por corrupta, populista, torturadora, autoritaria, evasora de sanciones, represiva, pero jamás por su color de piel”, explicó Vinicius, antes de concluir con la frase “Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”.