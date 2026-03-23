Alcaldía de Chacao contrata vigilante para que no se roben sus robots vigilantes

Gustavo Duque, alcalde del Chacao y poseedor de la primera robo-prepago del país, confirmó esta mañana la contratación de un vigilante especial que estará encargado de cuidar las veinticuatro horas del día para que nadie se robe los nuevos perros robots vigilantes del municipio.

“El 98% del presupuesto del municipio está invertido en estos perros robots de alta-gama, así que tenemos que dedicar el resto de los recursos a protegerlos a toda costa, por eso contratamos al señor Chúo”, explicó Duque, mientras los hacía dar una vuelta canela ante las cámaras. “Estos oficial K-69 tienen un avanzado sistema de inteligencia artificial que les permite detectar cuando dos o más ciudadanos del mismo género tienen mucho rato haciendo sebo en la plaza, se les acercan y dicen “‘No aceptamos indecencias en el espacio público” o “¿cuánto hay pa’ resolver esto?”’, sin embargo, necesitamos del señor Chúo para evitar que alguien se los robe, los abran para sacarle el cobre o los deje sobre cuatro ladrillos. Además, también está encargado de hacerles mantenimiento y regañarlos si caen ante sus instintos policiacos y montan una alcabala para pedir pa’l aceite de motor”, detalló Duque, mientras una se las unidades robo-caninas desertaba de su función para ir a montarse con un cacri que conoció en la plaza.