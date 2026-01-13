Conoce los cambios que adoptará Delcy Rodríguez para Venezuela
El gobierno de Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez ya presenta señales de haber olvidado a Super Bigote, la revolución bolivariana y los “pactos satánicos de Hitler y Elon Musk”, así como también ha mostrado mayores cercanías con el gobierno de Donald Trump, todo gracias a unos aviones que visitaron el país de madrugada. Por este motivo, decidimos realizar una lista de los próximos cambios que posiblemente veamos en el país en un futuro cercano: