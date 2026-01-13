Conoce los cambios que adoptará Delcy Rodríguez para Venezuela

El gobierno de Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez ya presenta señales de haber olvidado a Super Bigote, la revolución bolivariana y los “pactos satánicos de Hitler y Elon Musk”, así como también ha mostrado mayores cercanías con el gobierno de Donald Trump, todo gracias a unos aviones que visitaron el país de madrugada. Por este motivo, decidimos realizar una lista de los próximos cambios que posiblemente veamos en el país en un futuro cercano:

Inauguración del Disneyland Cerro Verde.

Reapertura de la embajada americana en Caracas para negar las visas con mayor eficiencia.

Las Águilas del Zulia serán un equipo de la NFL.

La PNB pasará a llamarse la Penis See.

El tatuaje de los ojitos de Trump será obligatorio para miembros del PSUV.

La bolsa CLAP traerá Mountain Dew, Mac & Cheese y Fentanilo.

Jorge Arreaza intentará dejarse el bigote en honor a Maduro

El Mostacho Fest pasará a llamarse El Catire Fest pero seguirá siendo una porquería.

Poco a poco el chavismo hará como que nunca robaron elecciones y Maduro y Cilia nunca existieron.