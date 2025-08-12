Se negó a ponerse la camiseta por la empresa y lo botaron por nudista

El guaro Andrés Velásquez desató la furia de sus jefes esta mañana al rehusarse a ponerse la camiseta por la empresa. Mientras los demás empleados orgullosamente se ponían “la 10” trabajando 27 horas diarias sin descanso, sin hora del almuerzo y sin sueldo por el bienestar de Guacamaya Marketing Team C.A, sus jefes no tuvieron más opción que despedirlo por nudista.





Este injustificable hecho de discriminación laboral obligó a Velásquez a interponer una denuncia ante el Ministerio del Poder Popular Para Joder a Las Empresas, donde tomamos sus declaraciones: “Hermano, esto es una completa falta de respeto. Toda la vida me he rascado las bolas en el trabajo de lo más tranquilo, pero ahora resulta que eso es nudismo. Ya vamos a ver qué opina el ministerio de este pequeño incidente, porque resulta y resalta que los nudistas todavía tenemos derechos en este país y nadie nos va a obligar a ponernos ninguna camiseta, pantalones, interiores, ¡ni un coño!”, explicó Velásquez, mientras el ministerio clausuraba la empresa, detenía a todos los empleados y ponían todos los papeles a nombre de algún ministro.