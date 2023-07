Periodista que preguntó dónde está Tareck El Aissami ahora teme porque la lleven al mismo sitio donde está Tareck El Aissami

Durante una edición del programa de entrevista Con El Mazo Recibiendo, por Globovisión, el periodista Eduardo Viña se atrevió a preguntarle al político y doble de Jorge Arreaza, Jesús Faría, por el paradero del exministro de petróleo Tareck El Aissami, quien desapareció de la vida pública luego de varios encarcelamientos y exploraciones de cavidades a su círculo más cercano por la trama de corrupción PDVSA-Crypto. El hecho provocó que actualmente Eduardo tema que lo lleven al mismo sitio donde está Tareck.

Viña, tembloroso, con una caja de Alpram y 3 chalecos antibalas encima, compartió su preocupación a través de un live de Vimeo: “No debí preguntar eso, no sé qué me pasó, por unos minutos olvidé que era un periodista en Latinoamérica y que mi Corsa 2 puertas no es blindado. Ya saqué a toda mi familia, mi perro, mis peces y a mi mejor amiga del país, ustedes saben cómo es el SEBIN. No quiero que me lleven a donde está Tareck, es que no soy muy fan de los lugares que aparecen en los informes de violaciones de derechos humanos… Dios mío, ¿por qué pregunté?, por eso es que todos mis compañeros de carrera prefieren bailar reggaeton en tacones en Venevisión o hacer la lista de las fotos más riquiquitas de Diosa Canales y Coquito” concluyó el periodista mientras empujaba una balsa para salir a mar abierto hasta Portugal.